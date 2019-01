Presidio a Tursi e corteo verso la Regione, la protesta degli abitanti della zona arancione

È iniziata alle 9,30 davanti a palazzo Tursi la manifestazione dei residenti della cosiddetta "zona arancione": prima il presidio, e poi un corteo per le strade del centro città per arrivare sino in centro città.

Come annunciato in precedenza, in testa al corteo un gruppo di donne e bimbi con striscioni e fischietti.

Una delegazione di manifestanti, in mattinata, ha incontrato il commissario e sindaco Marco Bucci per chiedere rassicurazioni specifiche soprattutto sulla tutela dell'ambiente e della salute di chi vive nel quartiere, per quanto riguarda inquinamento acustico e polveri sottili. La stessa delegazione è poi attesa dal Prefetto. Dopodiché, ci si muoverà in direzione De Ferrari, dove i manifestanti probabilmente saranno ricevuti dal governatore della Regione Liguria Giovanni Toti.

Chi vive e lavora nelle vie che sorgono ai margini della zona rossa causata dal crollo del ponte Morandi ha deciso di scendere in piazza per chiedere certezze e soprattutto protestare contro la decisione di essere escluse dal decreto Genova per quanto riguarda i risarcimenti.

«Vivremo sulla nostra pelle i disagi del cantiere per la demolizione e la ricostruzione, disagi che si aggiungeranno a quelli già patiti con il crollo», lamentano le circa 300 famiglie residenti in via Fillak, via Porro, via Capello e via Campi, che nei giorni scorsi hanno preparato una serie di striscioni che verranno utilizzati in mattinata durante il corteo.

Ad aprirlo saranno le donne, per una manifestazione che si preannuncia molto partecipata, tanto da spingere gli organizzatori a noleggiare alcuni pullman per accompagnare le persone più anziane in centro: «Via Campi, via Porro e via Fillak R-Esistono», si legge in uno striscione, e ancora «che futuro in via Porro? Veda un po’ lei», e «Bambini più cantieri = insopportabile».

Alla manifestazione hanno già aderito Cgil, Cisl e Uil, le associazioni liguri dei consumatori, i rappresentanti genovesi di Pd e Movimento 5 Stelle, associazioni e comitati di Certosa e del Campasso e il comitato degli sfollati.