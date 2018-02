Lungomare Canepa e il muro della discordia, Tursi: «Presto un tavolo tecnico»

Su lungomare Canepa, la giunta Bucci è pronta a «cercare soluzioni per risolvere criticità»: l’annuncio arriva a pochi giorni dalla costituzione del Comitato Lungomare Canepa, e dalle polemiche legate in primis alla costruzione di un muro “di contenimento” della futura strada a 6 corsie che di fatto però “contiene” anche le case.

Il muro sorge infatti a poche decine di centimetri dalle abitazioni che si affacciano sulla via, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso per i residenti che negli ultimi mesi hanno fatto i conti con tutti i disagi legati ai lavori: non previsto nei progetti presentati da Sviluppo Genova e Anas, è diventato ricettacolo di degrado sporcizia e arriva all’altezza di finestre e terrazzi, trasformandoli in facili vie d’accesso per i ladri.

«Riuniremo a breve tecnici e progettisti per capire quali soluzioni possiamo adottare per venire incontro alle legittime esigenze dei residenti che sono interessati da un’opera strategica per la viabilità del ponente della città e successivamente ci confronteremo direttamente con i comitati», hanno quindi promesso il sindaco Marco Bucci e l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella, che hanno definito l’allargamento di lungomare Canepa: «Un’opera strategica per la viabilità cittadinama questo non significa che non si debbano realizzare interventi che siano compatibili con la qualità della vita di chi abita a Sampierdarena».