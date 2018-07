Pedone investito al Carmine e trasportato in ospedale in codice rosso

Un 64enne francese è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Polleri nella zona del Carmine. L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 di martedì 17 luglio 2018.

L'uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all'ospedale San Martino in codice rosso, quello attribuito ai pazienti più gravi.

Sul posto è intervenuta anche la sezione infortunistica della polizia municipale per i rilievi del caso. Quella di ieri è stata una giornata particolarmente difficile sulle strade della provincia: in mattinata è avvenuto un tamponamento in galleria fra largo Zecca e piazza Portello, mentre a levante si sono verificati tre incidenti.