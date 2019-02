Palo dell'alta tensione abbattuto in via Borzoli, traffico in tilt

Traffico in tilt nel ponente genovese. A complicare la mattinata, già abbastanza intensa per lo smontaggio di ponte Morandi e l'arrivo del premier Conte e del ministro Toninelli, è intervenuto l'abbattimento di un palo dell'alta tensione in via Borzoli, avvenuto intorno alle 8.40 a opera di un furgone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno allertato anche la polizia municipale per la chiusura della strada. Pesanti le ripercussioni sul traffico, già messo a dura prova dall'interdizione alla circolazione in via Trenta Giugno 1960.