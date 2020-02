Schiacciato da un palo mentre lavora, camionista perde la gamba

Un intervento durato 9 ore che si è concluso, purtroppo, con l’amputazione di una gamba. I chirurghi dell’ospedale San Martino sono però riusciti a stabilizzare le condizioni di Armando Biorci, 56 anni, il camionista di Carcare schiacciato da un palo lunedì mattina nell’area ferroviaria nei pressi dell’ingresso del porto di Pra’.

L’uomo era stato incaricato di rimuovere alcuni pali di acciaio dall’area di cantiere per il potenziamento dello snodo ferroviario, ma durante le operazioni il parte del carico è caduto dal camion e gli è caduto addosso. Immediatamente soccorso e portato all’ospedale San Martino, è stato trasferito in sala operatoria con i chirurghi ortopedici e vascolari per essere sottoposto a un delicato intervento.

Nel corso dell’operazione, i medici si sono visti costretti ad amputare una gamba, gravemente compromessa dalle ferite. In queste ore sono in corso ulteriori valutazioni per cercare di salvare l’altra.

Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta dalla Asl 3 e della polizia ferroviaria, che ha già ascoltato alcuni operai che si trovavano a loro volta nell’area al momento dell’incidente.