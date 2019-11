Massi sulla strada ad Apparizione, crolla un muro in centro: raffica di frane

Scatta a mezzanotte l’allerta rossa su gran parte della Liguria, ma la pioggia che cade incessantemente da giorni sulla regione e sul capoluogo ligure ha già provocato diversi danni, soprattutto per quanto riguarda frane e cedimenti del terreno, ormai zuppo e saturo di acqua e quindi non più in grado di assorbire la pioggia.

Dalle prime ore della mattinata vigili del fuoco, polizia Locale e Protezione Civile sono impegnati su una serie di fronti, in alcuni casi talmente gravi da spingere all’evacuazione di alcune palazzine. È il caso di via del Commercio, a Nervi, dove gli sfollati sono 17 dopo che un muraglione privato ha ceduto, ma in tutta la città si registrano smottamenti.

Ad Apparizione la strada che porta al monte Moro, via Lanfranco, è completamente bloccata dopo che alcuni massi sono finiti sulla carreggiata: sul posto Protezione Civile e il vicepresidente del Municipio Levante, Federico Bogliolo, per un sopralluogo.

Un’altra frana si è verificata in salita della Misericordia, traversa di via San Vincenzo in cui è aperto un cantiere per la costruzione di un nuovo edificio. Nessun operato si trovava all’interno dell’area e non risultano feriti, ma il boato è stato chiaramente percepito nella vicina e affollata via San Vincenzo.

Chiusa anche via Fiodor, all’altezza dell’incrocio con corso Aurelio Saffi, non per problemi legati al maltempo ma per uno scavo di rete idrica, che ha però appesantito ulteriormente la viabilità già congestionata. Resta inoltre la frana in A10, tra i caselli di Pegli e Aeroporto, dove si procede sempre su una sola corsia.