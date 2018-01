Frana sull'Aurelia, riapertura a senso alternato dal 12 gennaio

Il tratto di Aurelia compreso tra Lavagna e Sestri Levante che lo scorso venerdì è stato chiuso a causa di una frana verrà riaperto, a senso unico alternato, entro il 19 gennaio: è quanto è emerso nel corso della riunione che si è tenuta martedì pomeriggio tra i vertici di Regione, Comuni coinvolti e Anas, con quest’ultima che ha manifestato l’intenzione di riaprire integralmente la strada entro i primi dieci giorni di febbraio.

Nei giorni scorsi sono stati eseguiti gli accertamenti sui terreni alla sommità della frana che si è abbattuta all’imbocco della galleria di Sant’Anna, tra Lavagna e Sestri Levante, in corrispondenza del km 475.800 della strada statale Aurelia. Secondo quanto riferito da Anas, le proprietà interessate sono di tre ditte e sette privati, già individuati, cui è già stata inviata una notifica. Avranno dunque 48 ore di tempo per rispondere, chiarendo se sono disponibili a effettuare l’intervento o comunque ad autorizzare Anas ad intervenire in sostituzione per accorciare i tempi.

Nel corso della riunione sia Autostrade che Atp hanno confermato che il potenziamento dei servizi annessi rispetto alla chiusura dell’Aurelia verrà mantenuto e monitorato durante tutta la durata della chiusura. Si attende ancora, anche da parte del Ministero delle Infrastrutture, l’autorizzazione a richiedere il rimborso del pedaggio da parte dei cittadini costretti a ricorrere all’autostrada, a oggi unica via percorribile per spostarsi da Lavagna a Sestri Levante. Le istituzioni hanno comunque rinnovato l’invito a tenere tutte le ricevute.

Una nuova riunione è stata fissata per venerdì 12 gennaio in mattinata, per poter verificare la risposta dei privati interpellati dal commissario di Lavagna e programmare gli interventi.