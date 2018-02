Euroflora: il municipio invita i cittadini a sistemare (gratis) il quartiere

Mentre il Comune prosegue nella sua ricerca di sponsor per l'edizione 2018 di Euroflora, in programma ai parchi di Nervi, fa discutere un'iniziativa del municipio Levante, che punta a coinvolgere i cittadini. Il titolo dell'annuncio è il seguente: «Collaboriamo insieme per rendere incantevole il nostro territorio».

I cittadini del levante genovese hanno già dato prova di attaccamento al proprio territorio, rimboccandosi le maniche e riqualificando la passeggiata di Nervi, a cominciare dalle ringhiere, erose dal salino. La buona volontà dimostrata è stata un po' un modo per dire: «noi facciamo la nostra parte, ma anche l'amministrazione faccia la sua». Il seguito è stato diverso però.

«Il Municipio Levante offre la possibilità a privati cittadini, scuole, aziende, vivai, istituti di credito, esercizi commerciali, Civ di contribuire insieme alla riqualificazione e al miglioramento del territorio municipale ed in particolare delle seguenti aree: piazza Duca degli Abruzzi, cabine Telecom via Oberdan, controviale via Gianelli, piazzale Rusca, Bagnara, depuratore Quinto, Priaruggia, monumento di Quarto, capo San Rocco, aiuola corso Europa lato mare Ac Hotel, depuratore di Sturla. Possono essere individuate altre aree preventivamente concordate con il Municipio. La durata della collaborazione è di sei mesi, per il periodo 1 aprile-30 settembre 2018 eventualmente prorogabili. Il Municipio Levante non erogherà contributi economici per sostenere le spese per il materiale e per la manutenzione dello spazio per il periodo sopracitato».

Di certo l'iniziativa punta a migliorare la vivibilità dei quartieri, ma non tutti hanno accolto favorevolmente il modo in cui è stata proposta. Qualcuno sui social l'ha intesa come una sorta di «armiamoci e partite», senza dare troppo peso alla ricompensa proposta: «Il Municipio Levante riconoscerà la partecipazione e l'impegno dei cittadini alla valorizzazione del bene comune con la possibilità di installare un cartello e/o una targa indicante il soggetto che ha adottato l'area».

In pratica la formula è la stessa con la quale sono stati installati i cubi di cemento anti terrorismo, acquistati dagli sponsor che poi hanno apposto il loro logo sopra. Ma forse un conto è pensare uno scambio del genere con un'azienda, che ha necessità di farsi pubblicità, un altro proporlo a cittadini che pagano le tasse e si aspettano che l'amministrazione adempia a sua volta ai suoi doveri.

