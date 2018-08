Crollo Ponte Morandi: tutte le informazioni sulla viabilità

La Polizia Locale comunica che, con decorrenza immediata, e fino a cessate esigenze nelle sotto elencate strade sono state stabilite le seguenti prescrizioni, a seguito della tragedia del crollo del Ponte Morandi.

Divieti di circolazione

VIA GIORGIO PERLASCA

Divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra Via Pieragostini e Via Campi

VIA TRENTA GIUGNO 1960

Divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra Via al Ponte Polcevera e Via Renata Bianchi

VIA GRETO DI CORNIGLIANO

Divieto di circolazione veicolare e pedonale

VIA LORENZI

Divieto di circolazione veicolare e pedonale

VIA RENATA BIANCHI (tratto compreso tra via Perlasca e Via Tea Benedetti)

Divieto di circolazione veicolare e pedonale e di fermata fatta eccezione per i mezzi di soccorso

CORSO FERDINANDO MARIA PERRONE

1- Divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra la rotatoria all’intersezione con Via Perini e la Via Borzoli

2- Transito consentito ai soli residenti ed agli aventi diritto nel tratto compreso tra Via Borzoli e Via dei Laminatoi mediante accesso a monte

3- Transito consentito ai soli residenti ed agli aventi diritto nel tratto compreso tra la rotatoria all’intersezione con Via Perini ed il civico 74 mediante accesso da mare

VIA WALTER FILLAK

Divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto compreso tra Via Campi e Via Vincenzo Capello

VIA ENRICO PORRO

Divieto di circolazione veicolare e pedonale e di fermata

VIA DEL CAMPASSO

Divieto di circolazione veicolare e pedonale e di fermata nel tratto compreso tra il civico 37 e Via della Pietra

Transito consentito ai soli residenti nel tratto compreso tra Via della Pietra ed il civico 24 con regime di senso unico alternato a vista con accesso ed uscita da monte

SALITA BERSEZIO

Divieto di circolazione veicolare e pedonale e di fermata tra il civico 27 e Via della Pietra

Inoltre, sono state individuate aree di supporto logistico per i veicoli ed i mezzi di soccorso nel tratto di Via Renata Bianchi che sovrappassa il Torrente Polcevera, nel parcheggio antistante i magazzini Ikea e nel piazzale retrostante i magazzini So.Ge.Gross (area spinelli) dove la circolazione e la sosta sono consentiti ai soli mezzi di soccorso.

Amt: limitazione ad alcune linee di bus e potenziamento orari Metropolitana

A causa del blocco della viabilità di Via Fillak e delle altre vie di collegamento tra la Valpolcevera ed il centro di Genova, dalla giornata di oggi 14 Agosto 2018 e, fino all'adozione di diverse soluzioni di viabilità, le linee 7, 9 e 63 sono limitate a Brin.

La linea 63 è limitata alla rotatoria di Via Ferri.

Per limitare i disagi dei cittadini, la Metropolitana verrà potenziata con apertura dalle ore 6 (prima corsa da Brin) e chiusura alle ore 00,30 (ultima corsa da Brignole), nelle giornate del 14, 15 e 16 Agosto, fermo restando il prolungamento del servizio fino all'una di notte al venerdì ed al sabato.

Treni

Per quanto riguarda la giornata di martedì 14 agosto, nel pomeriggio è ripresa, rallentata, la circolazione su alcune linee.

Linea Genova – Savona – Ventimiglia: circolazione riattivata.

Linea Genova Piazza Principe – Arquata Scrivia (direzioni Torino e Milano): circolazione riattivata con rallentamenti e alcune cancellazioni di treni regionali.

Linea Ovada – Genova Piazza Principe: circolazione ancora sospesa fra Genova Borzoli e Genova Piazza Principe