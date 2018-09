Ponte Morandi, al via in tribunale l'incidente probatorio

È iniziato poco dopo le 9.30, in un Palazzo di Giustizia blindato, l’incidente probatorio fissato dal team della procura che si occupa dell’inchiesta sul crollo del ponte Morandi: al termine dell'udienza, il giudice per le indagini preliminari ha fissato al 2 ottobre l'inizio delle operazioni peritali da parte degli esperti della procura, respingendo l'istanza presentata per chiedere un ampliamento degli accertamenti.

I periti avranno 60 giorni di tempo per portare a termine le operazioni di sopralluogo, repertazione e catalogazione dei resti del Morandi, dopodiché, almeno dal punto di vista legale, si potrà procedere con la demolizione. La timeline appare dunque quantomeno tracciata: i lavori non potranno partire prima di dicembre, mese in cui gli esperti presenteranno le loro relazioni.

Nell’aula magna del tribunale di Genova, presidiata dalle forze dell'ordine e off-limit al pubblico, si sono riuniti, oltre al procuratore capo Francesco Cozzi, del procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio e dei sostituti procuratore Walter Cotugno e Massimo Terrile, gli avvocati dei 20 indagati, i periti, i parenti della vittime e i rappresentanti del Codacons, autorizzati a partecipare in rappresentanza delle parti civili. Il Gip ha invece rigettato la richiesta di Cgil e di altre realtà sindacali di costituirsi parte offesa nel processo: potranno costituirsi più avanti come parti civili nel corso del processo.

L'incidente probatorio è il primo passaggio “ufficiale” in vista del processo sul crollo, un accertamento tecnico necessario per acquisire elementi di prova considerati “irripetibili” dalla procura. L’obiettivo è anche quello di accertare lo stato attuale di quanto resta del ponte insieme con i periti, in modo da poter dare il via libera per la rimozione definitiva dei detriti da via Trenta Giugno e parte di via Perlasca e contribuire al decongestionamento del traffico.

La procura ha affidato l'incarico a tre "super consulenti": si tratta di Gianpaolo Rosati, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano; di Massimo Los, professore ordinario di Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’università di Pisa; e di Bernhard Elsenser, professore del Politecnico Federale di Zurigo.

Il giudice per le indagini preliminari, Angela Nutini, ha conferito ufficialmente l'incarico fissando i primi accertamenti, come detto, al 2 ottobre. Ancora non sono chiari invece i tempi del secondo incidente probatorio, quello con cui gli inquirenti entreranno nel merito del crollo vero e proprio affrontando le possibili cause. Intorno alle 10 davanti a Palazzo di Giustizia erano presenti decine di persone, non soltanto i parenti e gli amici delle vittime, ma anche residenti della Valpolcevera e una delegazione di sfollati della zona rossa di via Porro e via Fillak.

Chi sono gli indagati

Come già reso noto, sono 20 in totale gli indagati per il crollo del Morandi, cui si aggiungono due persone giuridiche, Autostrade per l’Italia e Spea Engineering. Gli indagati a oggi sono:

- Per Autostrade per l’Italia, l’amministratore delegato Giovanni Castellucci; Mario Bergamo, il responsabile della manutenzione che, nel 2015, affidò il progetto a Spea, e il successore Michele Donferri Mitelli, arrivato nel 2017; il direttore centrale operazioni, Paolo Berti; il direttore del tronco di Genova, Stefano Marigliani, e il suo predecessore, Riccardo Rigacci, e ancora Paolo Strazzullo, responsabile unico del progetto di “retrofitting”. Ancora, Fulvio Di Taddeo, responsabile del controllo dei viadotti, e Massimo Meliani, responsabile dei rapporti con i consulenti,

- Per quanto riguarda il ministero delle Infrastrutture, la procura ha incluso nella lista Vincenzo Cinelli, responsabile della Direzione generale vigilanza autostradale del Mit, il suo predecessore, Mauro Coletta, i due dirigenti di divisione della vigilanza, Bruno Santoro e Giovanni Proietti, e il capo dell’ufficio ispettivo territoriale Carmine Testa.

- Tra i funzionari e dirigenti del provveditorato delle opere pubbliche di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta sono indagati il provveditore Roberto Ferrazza, membro della prima commissione d’inchiesta nominata dal ministero stesso, e il dirigente Salvatore Bonaccorso. Ci sono poi i componenti del comitato tecnico che analizzò il progetto di retrofitting del viadotto presentato da Autostrade, e cioè Mario Servetto, Giuseppe Sisca e Antonio Brencich, anche lui membro della prima commissione d’inchiesta, docente universitario del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale dell’Università di Genova.

- Per Spea, la controllata di Atlantia (gruppo cui fa capo Autostrade) incaricata della manutenzione delle opere, la procura ha indicato (così come inserito nel documento consegnato dalla Guardia di Finanza) i nomi di Massimiliano Giacobbi, responsabile del progetto, e del direttore tecnico, Emanuele De Angelis.

Quali sono le accuse

La procura di Genova indaga per disastro colposo, omicidio colposo stradale plurimo e omicidio colposo plurimo aggravato dal mancato rispetto della normativa anti-infortunistica.