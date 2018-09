Inchiesta Morandi, tre "super periti" per la procura: fissato il primo incidente probatorio

C’è una data per il primo dei due incidenti probatori richiesti dalla procura di Genova nell’ambito dell’inchiesta sul crollo di ponte Morandi. Il primo, alla presenza dei consulenti delle parti in causa e degli avvocati degli indagati (l’incidente probatorio, ricordiamo, viene fissato per raccogliere prove prima del rinvio a giudizio per timore che possano deteriorarsi), si terrà il 25 settembre nell’Aula Magna di Palazzo di Giustizia.

All’incidente probatorio fissato dal giudice per le indagini preliminari, Angela Nutini, parteciperanno anche i tre periti nominati dal team coordinato dal procuratore capo Francesco Cozzi e composto dal procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio e dai sostituti procuratore Walter Cotugno e Massimo Terrile: si tratta di Gianpaolo Rosati, professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano; di Massimo Los, professore ordinario di Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’università di Pisa; e di Bernhard Elsenser, progerroe titolare per Drabilità dei Materiali del Politecnico Federale di Zurigo.

La richiesta di incidente probatorio presentata dal pm Massimo Terrile è stata accolta per consentire “lo svolgimento di indagini e l’acquisizione di dati e valutazioni che presuppongono specifica competenze tecniche e scientifiche quali la descrizione e l’accertamento delle condizioni nelle quali versano i manufatti – crollati e non – delle parti del viadotto”. In estrema sintesi, nel primo incidente probatorio verrà analizzato lo stato di quanto resta del ponte e delle macerie, in modo da consentire poi di procedere con la demolizione.

In un secondo momento - e durante il secondo incidente probatorio, si entrerà invece nel vivo dell’inchiesta, analizzando le cause del crollo. A oggi tra gli indagati spiccano l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci - che verrà sentito con tutta probabilità lunedì - il provveditore alle Opere pubbliche di Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Roberto Ferrazza, e diversi funzionari e dirigenti di Aspi e Spea Spea Engineering, la società del gruppo Atlantia che si occupa di monitoraggio e manutenzione delle infrastrutture che stilò il progetto di retrofitting del ponte Morandi, stabilendo i lavori di rinforzo per le pile 9 e 10.

Mercoledì mattina è stato invece ascoltato come persona informata sui fatti (non indagata, dunque), Antonio Galatà, amministratore delegato di Spea.