Disinfezione in metropolitana e più pulizia sui bus, le misure per il trasporto pubblico

Disinfezioni sui treni della linea metropolitana di Genova e intensificazione della pulizia su tutti i mezzi del trasporto pubblico. Queste le misure chieste dalla Regione alle aziende regionali che si occupano di trasporto pubblico.

In seguito all’Ordinanza numero 1/2020 “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” emanata dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino ha infatti inviato una lettera alle aziende del Trasporto pubblico locale operanti in Liguria con l’indicazione delle misure consigliate per la prevenzione del contagio.

In particolare, le misure indicate sono: