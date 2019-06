Nuovi box a Borgoratti, dovrebbero essere finiti a febbraio 2020

Fra le le interrogazioni a risposta immediata che hanno aperto alle 14 il consiglio comunale di martedì 27 giugno Federico Bertorello (Lega Salvini Premier) ha chiesto quali azioni intenda intraprendere l'Amministrazione visto che la ditta costruttrice dei box in via Cadighiara, nel quartiere di Borgoratti, nonostante abbia ottenuto una proroga di due anni, non ha portato a termine i lavori, che a oggi risultano fermi.

Così l'assessore Simonetta Cenci: «La ditta “Edilizia Andrea Srl” è stata autorizzata nel 2014 a costruire una autorimessa privata di circa 250 box e nel 2018, a fronte di problemi emersi in corso d'opera, sono stati autorizzati altri due anni, quindi i lavori dovranno concludersi nel 2020».

«Se ciò non accadrà - ha concluso Cenci -, l'Amministrazione si prende in carico di attivare tutte le procedure possibili perché questo cantiere non si trasformi in un “buco nero”. Anzi, controlleremo prima della scadenza, febbraio 2020, qual è l’avanzamento dei lavori per prevenire l’eventuale problematica».