Masso nel campo di Bavari, lavori terminati entro la fine dell'anno

Come di consueto il consiglio comunale di martedì 17 dicembre è iniziato alle ore 14 con le interrogazioni a risposta immediata.

Federico Bertorello (Lega) ha chiesto di conoscere «i tempi di rimozione del masso caduto lo scorso 29 novembre nel campo sportivo Taviani di Bavari».

Per la giunta è intervenuto l'assessore Pietro Piciocchi: «innanzi tutto mi corre l'obbligo di precisare che la colpa del rotolamento del masso non è dell'impresa che sta effettuando i lavori di consolidamento. L'intervento è complesso e comporta l'impiego di rocciatori esperti in parete, dove si deve lavorare a quote molto alte. La seconda parte dei lavori, già finanziati da un accordo quadro, prevede la stesa di una rete paramassi per la definitiva messa in sicurezza. Il nostro impegno è di, nel giro di qualche giorno e meteo permettendo, poter fare rientrare le persone evacuate. Sino a quando non ci sarà la completa sicurezza l'impianto sportivo resterà chiuso. Contiamo di finire il lavoro entro la fine dell'anno».