Maltempo, all'aeroporto Colombo voli in ritardo e cancellati

Tutta la Liguria in allerta rossa, ferma in attesa del peggioramento meteo previsto proprio per queste ore. La pioggia ha iniziato a cadere con più forza a metà mattinata, e le conseguenze si sono subito fatte sentire soprattutto in autostrada, dove l’asfalto bagnato e sporadici allagamenti hanno costretto a rallentare la marcia, e in aeroporto, con diversi voli in ritardo e dirottati nell’ultimo weekend prima di Natale.

Tra le 9 e le 11 di venerdì mattina sono stati 3 i voli in arrivo dirottati: quelli di Alitalia per Roma Fiumicino delle 9.20 e delle 10.35 e quello di Volotea per Catania delle 11. Alle 11.45 risultavano in ritardo, invece, il volo delle 12.40 di Airfrance per Parigi e quello delle 12.55 di Lufthansa per Francoforte. Anche il volo Volotea per Cagliari delle 14.30 risultava in ritardo.

Ovviamente, alla luce dei ritardi e del dirottamento su altri aeroporti, è stato cancellato il volo per Roma Fiumicino delle 11.25, i passeggeri spostati su quello delle 10.05 in ritardo, con previsione di partenza alle 12.15. In ritardo anche il volo per Cagliari di Volotea delle 11.25.