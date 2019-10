Liguria in allerta arancione, la situazione: a Genova scuole aperte

Liguria in allerta arancione sino alle 18 di giovedì 24 ottobre, a soli due giorni dopo l'allerta rossa di lunedì 21 ottobre. La pioggia ha iniziato a cadere sul capoluogo ligure e su gran parte della regione in nottata, senza però causare particolari criticità, e il sindaco Marco Bucci ha deciso di confermare l'apertura delle scuole inviando un messaggio ai genitori dai canali social dell'amministrazione tra le 6 e le 6.30.

«Il fronte della perturbazione sta interessando il territorio comunale senza fenomeni temporaleschi, con precipitazioni moderate e con rovesci locali al momento presenti sul ponente genovese - fanno sapere da Tursi - I livelli idrometrici di tutti i torrenti del nostro territorio restano ampiamente al di sotto del livello di attenzione, né si ravvisano particolari criticità riferibili all’allerta in atto. Pertanto le scuole resteranno aperte».

Il sindaco aveva comunicato mercoledì sera l'apertura di tutte le scuole sul territorio cittadino, annunciando però che non era escluso che alle 5.30, con una nuova valutazione della situazione, si sarebbe potuto decidere per la chiusura in alcune zone a seconda delle necessità, eventualità scongiurata. Va ricordato che Protezione Civile regionale e Arpal hanno emesso un avviso che prevede allerta arancione sino alle 18 di giovedì e poi allerta gialla sino alla mezzanotte.

Allerta arancione, la situazione in Liguria e a Genova

Intorno alle 7 di giovedì mattina, nessuna situazione particolarmente critica è stata registrata sul territorio regionale e nel capoluogo ligure, eccezione fatta per il traffico (qui tutti gli aggiornamenti).

Tutte e 16 le postazioni individuate dal Comune su rivi e torrenti considerati a rischio sono presidiate, confermano dalla centrale operativa della polizia Locale, e in caso di necessità - se, per esempio, l'acqua dovesse superare il livello di guardia - tutto è pronto per la "chiusura lampo" della zona predisposta su volere del sindaco Marco Bucci, che aveva spiegato di voler essere in grado di chiudere completamente le strade più a rischio nel giro di mezz'ora.

Dal punto di vista strettamente metereologico, fronte in arrivo dalla Francia sta interessando la Liguria dalla tarda serata di mercoledì, con rovesci o temporali moderati e cumulate come previsto elevate nel ponente (27 mm/1h e 48.8 mm/6h a Testico, 53.8 mm/12h a Colle d'Oggia).

Intorno alle 6.30, la perturbazione nel suo movimento verso Levante ha raggiunto il centro della regione, dove si sono verificati rovesci moderati. Una struttura temporalesca più organizzata è presente sulla Corsica settentrionale.

I livelli idrometrici nei principali corsi d'acqua sono rimasti sostanzialmente stabili, o mostrano in queste ore innalzamenti che non raggiungono tuttavia i livelli di piene rive.

I venti sono moderati o localmente forti settentrionali a Ponente, in parziale attenuazione nelle ultime due ore, mentre su Centro-Levante soffiano da Est/Sud-Est con intensità fino a forte, localmente burrasca sui rilievi (raffica massima 96 km/h a Fontana Fresca). Misurata a Fontana Fresca sopra Sori una raffica di vento a 96.4 km/h.

Allerta meteo, i dettagli e gli orari

- Ponente regionale fino a Noli (zona A): arancione fino alle 15 di oggi, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte

- Centro da Noli a Portofino ed entroterra di ponente dalla val Bormida alla valle Stura (zone B-D): arancione fino alle 18 di oggi, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte

- Levante regionale da Portofino ed entroterra dalla Valle Scrivia a levante (zone C-E): arancione fino alle 18 di oggi, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte.

Allerta arancione, scuole aperte o chiuse: ecco dove

A Genova, come detto, le scuole restano aperte in allerta arancione.

Chiuse invece ad Arenzano, Borzonasca, Camogli, Campomorone, Campo Ligure, Casarza Ligure, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Lavagna, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Rapallo, Ronco Scrivia, Rossiglione, San Colombano Certenoli, Santa Margherita, Sestri Levante, Sori, Tiglieto, Torriglia e Zoagli.

Allerta meteo arancione, disposizioni del Comune

Dal punto di vista degli altri provvedimenti, il Centro Operativo Comunale si è riunito nel pomeriggio di mercoledì e ha messo in atto le azioni previste dal Piano Comunale di Emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

È stato istituito Il presidio territoriale, il controllo e il monitoraggio dei rivi comunali con 20 pattuglie della Polizia municipale e 7 squadre dei Volontari di protezione civile in costante collegamento con la sala operativa della Protezione civile comunale, aperta h.24 per tutta la durata dell’allerta. Le pattuglie e le squadre sono pronte a dare l’allarme e a prevedere le azioni di messa in sicurezza. Le direzioni del Comune di Genova, i Municipi e le Aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza previsti per lo stato di allerta meteo arancione.

Per quanto riguarda la Metropolitana, resteranno chiusi fino a cessata allerta arancione i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole sarà accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi. Per tutta la durata dell’allerta meteo arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi.

Chiusi il Museo civico di storia naturale “G. Doria”, la Loggia di piazza Banchi. Permane la chiusura del Cimitero di Volti Leira in via Ovada. Chiuse anche le Biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Palasciano, Servitano, Gallino e Cervetto.

Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R e T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta.

Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione. Tutte le ordinanze e le norme di autoprotezione sono disponibili sul sito www.comune.genova.it.