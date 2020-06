Masone, il casello resta chiuso sino al 19 giugno: l’allarme delle vallate

Resterà chiuso al traffico sino al 19 giugno il casello di Masone: la frana caduta martedì sulla rampa di accesso all’A26 ha costretto Aspi a chiudere l’accesso per 10 giorni di lavori di messa in sicurezza, con conseguenze pesantissime sulla viabilità in valle Stura.

I sindaci hanno già manifestato tutto il loro disappunto, complice anche la chiusura della Sp456 del Turchinio in direzione Nord (la Provincia di Alessandria ha riaperto il tratto a mezzanotte in località Gnocchetto), e la preoccupazione non riguarda soltanto il traffico ordinario, ma anche quello sanitario.

«A fronte dell'insostenibile situazione dei collegamenti valligiani che stasera vedranno le nostre valli pressoché isolate - scrivevano martedì i sindaci delle valli Stura, Orba e Leira - abbiamo richiesto immediatamente presidio di automedica in loco». La richiesta successiva è stata rivolta ai vertici Aspi e all’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone, affinché almeno i mezzi di soccorso possano percorrere la A26 per raggiungere gli ospedali genovesi.

«È stato avviato un ragionamento con proposta di soluzione, previa attivazione di scorta da parte della Polizia stradale - fanno sapere i sindaci - di cui abbiamo informato i presidenti dei rispettivi Comitati di Croce Rossa e Croce Bianca e mercoledì ne avremo conferma».