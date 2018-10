Via 30 Giugno, partiti i lavori per riaprirla: interventi affidati alla controllata di Autostrade

Dopo il via libera da parte del giudice al dissequestro, mercoledì mattina in via 30 Giugno sono iniziati i lavori per liberare dai detriti la strada e restituirla finalmente alla città.

Il giudice per le indagini preliminari (che si sta occupando anche dell’incidente probatorio), Angela Nutini, ha accolto la richiesta presentata dal commissario per l’emergenza, Giovanni Toti, e disposto la riapertura parziale della strada. I lavori per sgomberarla sono dunque iniziati, con la previsione di uno spazio delimitato in cui verranno custoditi reperti ritenuti a oggi ancora indispensabili per il prosieguo dell’inchiesta sul crollo di ponte Morandi.

Gli interventi sono affidati alla Pavimental, società del gruppo Atlantia (cui fa capo anche Autostrade per l’Italia) specializzata nella realizzazione di infrastrutture per la mobilità. Gli operai sono impegnati anche nella realizzazione di un bypass che colleghi l’uscita di Genova Aeroporto alla nuova via della Superba: i lavori di via 30 giugno 1960 dovrebbero essere completati entro giovedì notte, compatibilmente con le condizioni meteorologiche locali. Il sindaco e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci, aveva in effetti annunciato che via 30 Giugno potrebbe riaprire già nel fine settimana, ma per giovedì le previsioni parlando di forti temporali, ed è stata emessa un’allerta di grado arancione che necessariamente rallenterà il lavoro degli operai, soprattutto in un zona considerata a rischio come le sponde del Polcevera.

Una volta aperta, la strada - che costituisce il primo collegamento a essere riaperto tra le zone a Nord e a Sud del viadotto Polcevera - collegherà direttamente il casello di Bolzaneto dell'A7 con Cornigliano e Sampierdarena. I lavori di ripristino della strada sono iniziati nel pomeriggio di martedì 9 ottobre, e prevedono l’impiego di una squadra di 20 operai, con turni di lavoro h24, impegnata nella sostituzione delle barriere di sicurezza (guard-rail), nel ripristino della pavimentazione del piano viario, nella messa in sicurezza e perimetrazione dell'area.

Gli interventi per consentire il passaggio diretto del traffico pesante fra il casello di Genova Aeroporto e via della Superba consistono invece nel rimodellamento della piattaforma stradale, nel posizionamento di nuove barriere di sicurezza e nel totale rifacimento della segnaletica sia orizzontale che verticale. La fine dei lavori, in questo caso, è prevista per venerdì prossimo.