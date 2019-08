Il Galliera cerca operatori socio-sanitari: pubblicato il bando

Nuovo bando per l’assunzione di operatori socio-sanitari al Galliera. L’ospedale di Carignano lo ha diffuso nei giorni scorsi, e la scadenza è fissata per il 29 agosto.

Il bollettino firmato dalla Regione Liguria è datato 14 agosto 2019. Le figure ricercate verranno assunte con contratto a tempo determinato della durata massima di 3 anni, e andranno a integrare il personale attualmente in servizio. Parecchia attesa, invece, per il “concorsone” che consentirà di assumere a tempo indeterminato nuovi operatori socio-sanitari: la selezione riguardare le provincie e le città di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, e sono previste decine di assunzioni a tempo indeterminato e la redazione di una graduatoria cui potrai attingere tutte le strutture pubbliche della Liguria.

La data ufficiale del “concorsone” non è ancora stata diffusa, ma il bando dovrebbe arrivare entro la fine del 2019 e le selezioni dovrebbero tenersi nei primi mesi del 2020. In Liguria gli oss sono circa 3mila, e a fine luglio sono state aperte le iscrizioni all’elenco degli operatori socio-sanitari, nato grazie a una delibera della giunta regionale che istituisce l’elenco in attuazione di una legge regionale del dicembre scorso.

L'iscrizione è volontaria: per effettuarla è necessario essere in possesso dell'attestazione di operatore socio-sanitario, l’elenco verrà aggiornato ogni sei mesi e, attraverso controlli periodici a campione, sarà verificata la veridicità delle iscrizioni. Termine ultimo per la presentazione delle domande il 31 ottobre 2019.