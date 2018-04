Il giorno di Euroflora: le info utili per l’inaugurazione

Dopo mesi di attesa e lavori a ritmo serrato, a Nervi si alza finalmente il sipario sulla prima edizione di Euroflora nei Parchi, una manifestazione che conta su oltre 8,5 ettari di superficie abbellita dai 500mila piante e fiori portati da 250 florovivaisti provenienti da tutto il mondo, sistemati in 90 aree espositive.

La giornata di venerdì è interamente dedicata alle istituzioni, che alle 17 partecipano alla cerimonia inaugurale con il taglio del nastro e la benedizione di monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare di Genova, e agli espositori, che verranno sottoposti alla valutazione di 30 per l’assegnazione degli oltre 240 premi delle cosiddette “Olimpiadi Verdi”, tutte rigorosamente effettuata “al buio”, senza conoscere gli autori degli allestimenti. Venerdì sera, in occasione della cena di gala organizzata ai Magazzini del Cotone, verranno svelati i vincitori, anticipati da un grande flashmob che animerà la piazza antistante i Giardini Luzzati.

Sabato a partire dalle 9, infine, i cancelli si apriranno anche per il pubblico, che potrà finalmente scoprire i quadri scenografici allestiti da Aster su incarico di Comune e Regione e osservare le aree firmate dai florovivaisti.

A oggi sono oltre 110mila i biglietti venduti, a fronte di 20mila ingressi massimi consentiti al giorno: un’affluenza che ha richiesto l’adozione di numerose misure di sicurezza - metal-detector alle entrate, altoparlanti per comunicare eventuali messaggi di emergenza, telecamere disseminate in tutti i Parchi.

Modifiche importanti anche al traffico e alla circolazione, con il centro di Nervi dalle 9 alle 19.30 interamente vietato alle auto (eccezion fatta per i residenti in possesso di pass apposito già ritirato) e corso Europa predisposta all’accoglienza di pullman turistici, anche se nel weekend inaugurale il Municipio Levante ha reso noto che verranno eliminati i posti auto soltanto da parte della carreggiata a mare, perché lo spazio a disposizione sulla base degli accessi previsti è sufficiente.

Come arrivare (e circolare) a Nervi

Proprio sui trasporti l’amministrazione comunale si è concentrata per far sì che il maggior numero di visitatori possa raggiungere Euroflora «in modo ecosostenibile, senza usare l’auto»: 110 i treni che ogni giorni arrivano e partono da Nervi (su cui si può viaggiare gratis mostrando il biglietto d’ingresso), cui si aggiungono le navette gratuite che ogni 15 minuti partono dal parcheggio di piazzale Kennedy, alla Foce, e arrivano a Brignole, e i bus delle potenziate linee 15 e 17 di Amt.

Confermati anche i battelli in partenza dal Porto Antico ogni giorno alle 10 e alle 14 (rientro ore 18), e un servizio taxi a tariffa agevolata consultabile sul sito www.5966.it.

Ulteriore novità di questa edizione di Euroflora è la possibilità di raggiungere la kermesse dal cielo, con il servizio elicottero offerto dalla compagnia Novarsi, che collega un’apposita un’elisuperficie istituita al Pala Quinto con l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

Dove comprare i biglietti e come accedere

Euroflora resta aperta tutti i giorni da sabato 21 aprile a domenica 6 maggio dalle 9 alle 19.30. I biglietti possono essere acquistati sul sito www.euroflora2018.it e nei punti vendita Best Union Vivaticket; presso le biglietterie della Fiera di Genova in piazzale Kennedy dal 21 aprile al 6 maggio dalle 8 alle 16; nello Iat del Porto Antico tutti i giorni fino al 6 maggio dalle 9 alle 18. Il biglietto comprende l’utilizzo delle navette (da piazzale Kennedy per Genova Brignole A/R, dal parcheggio dei bus turistici in corso Europa a Nervi A/R) e il treno nella tratta ferroviaria metropolitana Genova Voltri-Genova Nervi) e costa 23 Euro.

L’ingresso è gratuito per bambini fino a 8 anni, biglietto ridotto a 16 Euro per i ragazzi dai 9 ai 16 anni. Biglietto scontato a 21 Euro per i gruppi di almeno 25 persone con gratuità per l’accompagnatore. Ingresso gratuito per i visitatori con disabilità al 100% (biglietto ritirabile direttamente ai welcome desk di via Eros da Ros e via Capolungo) e, in caso di comprovata necessità, dell’accompagnatore. Biglietto ridotto a 16 Euro per i visitatori con disabilità pari o superiore al 67%.

Il percorso principale di Euroflora, con ingresso da via Eros da Ros, è stato studiato per essere accessibile a tutti, in quanto prevalentemente pianeggiante. Le persone con disabilità potranno trovare all’inizio di via Oberdan (punto di arrivo degli autobus e delle navette) un veicolo attrezzato ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), gestito in collaborazione con i volontari della Protezione Civile, diretto all’ingresso riservato di via Capolungo (Galleria d’Arte Moderna), in prossimità del “Mobility point” Farmacie Genovesi – Zativa gestito da La Cruna.

Nel Mobility point si potranno noleggiare gratuitamente scooter elettrici a 4 ruote o carrozzine manuali. Per prenotare occorre scrivere una mail a turismopertutti@lacruna.com indicando giorno, fascia oraria, un cellulare di riferimento e modalità di arrivo (macchina, treno, bus turistico, bus urbano). Per agevolare l’utilizzo da parte di tutti sono previste le seguenti fasce di noleggio: 9.00-12.30 oppure 12.30-16.00 oppure 16.00-19.30.