Euroflora, la carica dei (primi) 20mila

Si sono aperti sabato mattina alle 9 i cancelli dei Parchi di Nervi e della nuova edizione di Euroflora, che dopo 7 anni torna a Genova in una location completamente diversa: quella dei Parchi, appunto, oltre 8 ettari di spazio verde occupati da 500mila varietà di piante e fiori, alcuni in attesa di fiorire per manifestarsi entro il 6 maggio in tutta la loro bellezza.

Inaugurazione e taglio del nastro si sono tenuti venerdì alle 17 davanti alla Gam, alla presenza del sindaco Marco Bucci, del governatore Giovanni Toti e delle massime cariche cittadine, dal prefetto Fiamma Spena al procuratore capo Francesco Cozzi passando per il questore Sergio Bracco e il comandante provinciale dei carabinieri, Riccardo Sciuto: tantissime le persone che si sono riversate nei Parchi per un’occhiata in anteprima alle scenografie di Aster e alle creazioni degli oltre 90 espositori provenienti da Italia ed estero.

Una passeggiata nei Parchi in un clima quasi tropicale, lo stesso che in mattinata ha accolto i primi 20mila visitatori che hanno acquisto il biglietto per Euroflora. La manifestazione ha infatti un limite massimo di visitatori quotidiani, un po’ per ragioni di sicurezza, un po’ per impedire che i Parchi subiscano danni, complice il fatto che con molte installazioni, come i peperoncini giganti o il labirinto, si possa di fatto interagire.

Incognita traffico

Se il meteo, una delle principali fonti di preoccupazione per gli organizzatori, sembra non avere causato alcun problema (anzi, il sole estivo ha reso i Parchi ancora già colorati e profumati), la questione mobilità è ben diversa. Moltissimi gli sforzi dell’amministrazione e del Municipio per facilitare l’accesso a Nervi con mezzi alternativi alle auto, ma già venerdì, quando l’ordinanza di pedonalizzazione ancora non era entrata in vigore, la zona che dalla rotonda di Nervi va alla stazione era completamente intasata, il parcheggio della stazione pieno.

I principali disagi verranno vissuti dai residenti del levante, che dovranno fare i conti con una Nervi off-limits alle auto (a eccezione del solo passaggio per chi è munito di pass) dalle 9 alle 19.30, e con l’impossibilità di spostarle una volta posteggiate. Anche il parcheggio potrebbe diventare un problema se i pullman turistici dovessero aumentare e le aree blu in corso Europa adibite a parcheggio di interscambio venissero ulteriormente ridotte (per ora sono spariti 200 parcheggi, ma potrebbero aumentare).

Il modo ideale per raggiungere Nervi a oggi resta prendere un treno (gratuito con il biglietto Euroflora) da Principe o da Brignole e scendere a Nervi, raggiungendo poi l’entrata di via dei Ros a piedi. In alternativa è disponibile il traghetto dal Porto Antico (doppia partenza alle 10 e alle 14, ritorno ore 18), i bus della linea 15 e 17 e, per chi vuole vivere un’esperienza da vip, l’elicottero. Le preoccupazioni di chi ancora non ha acquistato il biglietto (qui le info per averli) riguardano proprio la mobilità.

In mattinata l’assessore comunale preposto, Stefano Balleari, ha effettuato un sopralluogo a Nervi proprio per verificare il sistema messo a punto dal Comune, mostrando via delle Palme pedonalizzata e la lunga fila di persone in attesa al varco di sicurezza: «Proviamo una grande emozione, venite a vedere Nervi e vivete la vostra città», è stato l’invito del vicesindaco.

I vincitori dei concorsi

Venerdì sera, conclusa l'inaugurazione, sono stati inoltre annunciati i vincitori principali delle "Olimpiadi Verdi", i 240 concorsi che coinvogliono gli oltre 90 espositori di Euroflora. Le 30 giurie coordinate da Ettore Zauli e Giorgio Costa, formate da 90 esperti e 40 tra segretari di giuria e segretari di settore, presidente delle Giurie d’onore Arturo Croci, esperto internazionale di florovivaismo, hanno esaminato e analizzato attentamente le partecipazioni e selezionato le migliori composizioni e allestimenti

L’annuncio dei vincitori dei premi d’onore è stato dato nel corso della cena di gala ai Magazzini del Cotone del Porto Antico: per le grandi partecipazioni con superficie superiore a 350 mq il primo premio è andato a Vivai Castagno di San Maurizio Canavese, al secondo posto si sono i classificati I giardini di Maggi di Bogliasco, al terzo posto la collettiva della Regione Liguria.

Per le presentazioni collettive o individuali con superficie inferiore a 350 mq, primo posto per il Comune di Cogoleto, al secondo la Società Botanica Italiana che raggruppa gli Orti e i Giardini botanici del Paese, al terzo l’Istituto Agrario GB Marsano di Genova.

Premio d’onore all’Associazione Anci Liguria nella categoria riservata alle partecipazioni con prevalenza di piante fiorite da esterno, ai Vivai Porcellato di Loria (Tv) tra le partecipazioni con prevalenza di piante da vivaio, al Comune di Genova -Aster Spa tra le partecipazioni con prevalenza di piante da serra.

Per il concorso d’onore riservato ai fiori recisi il primo premio è stato assegnato alla Cooperativa La Nuova Floricoltura Meridionale di Pompei (Na), il secondo alla Regione Liguria.

Presidente della giuria di "Meraviglia nei Parchi" Stefania Spina, presidente di Aiapp Liguria, altri componenti Clelia Tuscano per l’Ordine degli Architetti, Sabrina Diamanti per l’Ordine dei dottori agronomi e forestali, Roberto Leone per la Soprintendenza ai Beni Archeologici, Belle Arti e Paesaggio per la città.

La giuria ha premiato le installazioni che presentavano un equilibrio tra le diverse componenti richieste dal bando di gara, ovvero essere spunti per la progettazione di spazi pubblici e privati, avere un corretto mix tra parte vegetale e elementi artistici, un uso congruo delle specie vegetali con una particolare attenzione a manutenzione e sostenibilità. Elemento determinante la pertinenza e la compatibilità con il parco storico.

Al primo posto "Presenze impalpabili" di Angela Gambardella, Letizia Masciotta, Nicoletta Rossi e Francesca Sposetti architetti con Lorenzo Pittaluga, al secondo "Fiori di Emozioni"di Valentina Mainero.

Al terzo "Wanderscape - Un giardino per gli spazi contemporanei" di Elena Varini, Enrico Turini, con la collaborazione di Giuseppe Baldi Paesaggista. Tra gli under 25, il primo premio è andato a Matteo Pellicanò e Johnathan Arnaboldi, il secondo a Marica Succi e Domenico Dipinto. Entrambi i progetti hanno dimostrato una forte carica innovativa e una perfetta esecuzione.