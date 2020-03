Spesa, farmaci, supporto psicologico: tutti i numeri utili

Si entra in una delle settimane decisive, in Liguria, per l’emergenza da coronavirus: negli ospedali cittadini il numero dei contagiati continuano a salire, così come purtroppo la conta dei morti, e tutte le strutture stanno ottimizzando le risorse per prepararsi al picco, atteso nei prossimi giorni.

La raccomandazione di restare a casa, dunque, vale adesso come mai prima, ed è per questo che sono sempre più numerose le realtà (istituzioni e privati) che si sono messe a disposizione per sostenere i cittadini in questo momento estremamente difficile, che si tratti di fare la spesa, portare farmaci a casa o fornire sostegno psicologico.

Ecco dunque una serie di numeri utili cui rivolgersi in caso di necessità

112 - Numero da chiamare in caso di sintomi influenzali - tosse, febbre, problemi respiratori - e avere indicazioni su come procedere

010 5485767 e 010 5488679 - numeri regionali per informazioni in merito al decreto (auto certificazione, divieti, raccomandazioni e tutto ciò che non riguarda l’aspetto sanitario)

0105574262 - Protezione Civile per spesa a domicilio.

800098725 - Agenzia della famiglia per l’ascolto delle persone anziane sole

800995988 - Auser per spesa, consegna farmaci e commissioni.

800593235 - Call center regionale di Agorà per spesa, consegna farmaci e commissioni, in servizio 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20.

800065510 - Croce Rossa per spesa e farmaci.

010 362 94 56 - Croce Bianca genovese per consegna spesa alla Foce, ad Albaro, a Carignano e in centro (orari per prenotazione, dalle 8:00 alle 10:30, da lunedì a sabato)

010 5485767 e 010 5488679 - Croce Bianca genovese, operatori che rispondono in merito all’emergenza

0105220500 - Croce Gialla genovese per ritiro/consegna farmaci e spesa alimentare per anziani e disabili nei quartieri di San Martino - Borgoratti - Sturla - Albaro Levante, chiamare dalle ore 16 alle ore 18, il servizio sarà svolto il giorno successivo.