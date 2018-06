Campionato mondiale di pesto, lo studente messicano Kevin Serrano conquista le finali

Ha sbaragliato la concorrenza di colleghi provenienti da Brasile, Colombia, Spagna, Francia, Marocco, Polonia, Portogallo e Germania, maneggiando pestello e mortaio come un professionista e conquistando l’accesso alla finale del Campionato Mondiale di Pesto, in programma per il 2020: il messicano Kevin Serrano, studente Erasmus al Master di Robotica dell’Università di Genova, è il vincitore dell’eliminatoria del Campionato Mondiale del Pesto al Mortaio che si è svolta mercoledì pomeriggio a Palazzo della Borsa.

Kevin ha battuto i nove avversari scelti in rappresentanza dei settecento studenti Erasmus arrivati a Genova da trenta nazioni, preparando il pesto genovese seguendo la ricetta rigorosamente tradizionale e usando ingredienti del territorio: a guidare gli studenti, Gianni Arimondo e Mauro Cavallero dell’associazione culturale dei Palatifini.

La sfida è durata mezz’ora, tempo massimo a disposizione dei concorrenti per preparare il loro miglior pesto, e dopo l’assaggio da parte della giuria composta dagli stessi Arimondo e Cavallero, dall’assessore al Turismo, Paola Bordilli, e da Elena Manara della Camera di Commercio, è arrivato il verdetto.

«È un’iniziativa molto importante di promozione della cultura, della nostra enogastronomia e del nostro territorio - ha detto soddisfatta l’assessore Paola Bordilli - perché supera i confini della nostra città e della nostra regione. Grazie anche a questa esperienza, infatti, i ragazzi dell’Università che hanno partecipato a questa gara culinaria si faranno ambasciatori di Genova, delle sue tradizioni e produzioni, nei loro Paesi d’origine. E, sin da oggi, stanno promuovendo nel mondo il basilico, il pesto, e quindi Genova, condividendo sui social la loro esperienza attraverso l’hashtag #orgogliopesto».