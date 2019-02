Cake Star arriva Genova, chi sarà il miglior pasticcere della città?

Non solo pesto, focaccia e cappon magro: Genova tiene alto il baluardo dell’alta cucina anche grazie alla pasticceria, e la dimostrazione sono i concorrenti che hanno partecipato alla puntata di venerdì 15 febbraio di “Cake Star, pasticceria in sfida”, il nuovo cooking show dedicato ai dolci condotto da Katia Follesa e Damiano Carrara su Real Time.

A contendersi il titolo di miglior pasticceria di Genova sono la Traverso di via Pastorino, a Bolzaneto, la Poldo di via Anfossi, a Pontedecimo, e la Mantero di via Cantore, a Sampierdarena. I titolari, proprio come accade nell’ormai celebre format di “Quattro ristoranti” di Alessandro Borghese, si sono sfidati a colpi di bignè e torte giudicandosi a vicenda in tre categorie - pasticceria, cabaret di paste e pezzo forte - e affidando punteggi da 0 a 5 stelle.

Il vincitore, oltre al titolo, si porta a casa anche un assegno da 2mila euro: per scoprire chi vincerà, è necessario sintonizzarsi su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) venerdì alle 21.10.