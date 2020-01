Alberto Angela racconta Genova: ecco quando andrà in onda la puntata delle "Meraviglie"

A fine novembre era stato avvistato (insieme con il suo elicottero) a cena in un ristorante del centro e in diverse location cittadine, impegnato a registrare il programma, ma nulla di certo si sapeva sulla data di messa in onda della puntata delle “Meraviglie” che Alberto Angela ha dedicato a Genova. Sino a oggi: stando al palinsesto tv, la puntata sulla Superba andrà in onda sabato 25 gennaio su Rai 1.

Il figlio del noto divulgatore scientifico, considerato un vero e proprio “sex symbol culturale”, ha deciso di dedicare la puntata genovese a due storiche e affascinanti realtà cittadine: la Lanterna, faro della Superba, e Villa del Principe, dove è tra l’altro stato avvistato durante le riprese.

Una scelta che soltanto all’apparenza potrebbe risultare scontata, perché nel suo programma dedicato alle bellezze dello Stivale, Angela è sempre riuscito a conquistare spettatori grazie al modo originale, stimolante e convincente con cui ha illustrato, appunto, le meraviglie più o meno conosciute d’Italia.

E questa terza stagione, a guardare gli ascolti registrati, promette benissimo, non solo per Angela Junior, ma anche per il capoluogo ligure, che grazie al suo programma potrebbe attirare nuovi turisti incuriositi dal modo in la sua storia è stata narrata e le sue bellezze mostrate.

Appuntamento, dunque, sabato 25 gennaio alle 21.20, su Rai 1, per l’ultimo episodio di “Le Meraviglie”, una puntata speciale dedicata non solo a Genova, ma anche al Quirinale, alla Val Camonica, alla Val d’Orcia e all’Etna.