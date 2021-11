VIDEO | Cerca le paludi ma vola per sbaglio in una vetrina

Un raro esemplare di Porciglione, conosciuto anche come Rallo o Uccello delle paludi, ieri sera è finito in una vetrina di un negozio di intimo in via XX Settembre.

L'insolita presenza del volatile, tra pigiami e boxer, ha fatto partire la chiamata delle commesse alla polizia locale che è intervenuta con il supporto di Camilla Ravelli, guardia zoofila che collabora con l'Enpa nel recupero della fauna selvatica ma soprattutto esotica.

Appena gli si sono avvicinati il Rallo si è messo in posizione di difesa ma il recupero non ha avuto fortunatamente intoppi nè per l'animale nè per il negozio. L'uccello è stato poi affidato a Massimo Pigoni e Davide Rufino del Cras di Campomorone.

L'associazione Lida Tigulio tramite la guardia zoofila Ravelli offre collaborazione continua al Cras, insieme alla forestale, per quanto riguarda i recuperi di specie serali al fine di combattere la detenzione abusiva di fauna selvatica.