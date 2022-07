VIDEO | "Welcome to Liguria": il tormentone estivo che prende in giro l'accoglienza ligure

Della 'tipica accoglienza ligure' hanno già parlato in molti, a partire dal quartetto comico dei Pirati dei Caruggi che ultimamente hanno riproposto in chiave ironica lo spot con Elisabetta Canalis "La Mia Liguria".

Questa volta a riprendere il tema - con un video che su YouTube in pochi giorni ha superato le 11mila visualizzazioni - è Giulia Eleonora Musso con "Wecome to Liguria".

La canzone che prende in giro l'accoglienza ligure è stata scritta da Roberta Raschellà, Federica Carminati, Giulia Eleonora Musso e il video è stato girato in un panificio di Rapallo e in uno stabilimento balneare di Santa Margherita Ligure. Qui, l'attrice e cantante rapallese prende di mira i "senzamare" come li chiama ironicamente: "Belin, sono arrivati chiudiamo le serrande da Ponente a Levante, o se proprio dobbiamo sopportarli lasciamoli in mutande". E poi il ritornello in stile 'tormentone estivo' con tanto di balletto: "Welcome to Liguria, caffelatte e focaccia, welcome to Liguria, chiedi la pizza bianca te la diamo in faccia, welcome to Liguria, il pesto per vampiri (senza aglio, ndr) io non lo comprerei".

Come può concludersi il mugugno della tipica accoglienza ligure, raccontato in chiave ironica? Ovviamente con un auspicio: "Arriverà settembre".

Ma "Welcome to Liguria" non è l'unica chicca di Giulia Eleonora Musso: su TikTok l'attrice, che conta migliaia di follower, pubblica periodicamente gag che spesso riguardano il rapporto complicato tra la nostra regione e i villeggianti. Tra gli sketch più divertenti, quelli dei "Bagni Rossetti" e del "panificio Rossetti", ideati sempre per prendere in giro i "senzamare".