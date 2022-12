Mercoledì Addams balla sulle note dei Trilli: l'esilarante video di Guido Gargioni

Se c'è una scena diventata virale in queste settimane - con migliaia di utenti che sui social si divertono a riprodurla - è quella del ballo di Mercoledì Addams nell'iconica serie tv Netflix "Wednesday" di Tim Burton.

Una tentazione irresistibile per Guido Gargioni, che da anni posta video ironici con scene particolarmente famose (e non solo) doppiate in genovese: dunque, Mercoledì sulla pagina Facebook di Gargioni si è trasformata in "Mäcordì" e balla, serissima, nientemeno che sulle note dei Trilli, con i compagni che la guardano strabiliati.

L'accoppiata Mercoledì-Trilli diventa esilarante, con la ragazza - interpretata da Jenna Ortega - che va perfettamente a ritmo di musica. Ma questa volta la canzone non è "Goo Goo Muck" dei Cramps.

"Da Bolzaneto - rimugina intanto un compagno di scuola, vedendola ballare - da Bolzaneto è venuta fin qua".