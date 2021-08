VIDEO | Tromba marina imperversa al largo di Voltri

A distanza di breve tempo l'una dall'altra, tre trombe marine si sono formate al largo di Voltri.

Nessun vortice finora ha, fortunatamente, impattato la costa, rimanendo in mare aperto.

Il fenomeno è dovuto a una forte stabilità atmosferica che sta interessando la città in queste ore. "L'aria più fresca e instabile in entrata da sud ovest dal vicino oceano Atlantico interagisce con le acque superficiali più calde sotto costa - spiega il meteorolo Gianfranco Saffioti - e attiva quello scambio di posizione tra l'aria più calda e umida adagiata sul mare e quella più fresca in quota e dunque più pesante in caduta libera verso il basso: l'abbraccio può creare vortici d'aria in movimento verso la costa".