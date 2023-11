Sostanza tossica da un treno, esercitazione per i vigili del fuoco

Nella mattina di sabato 25 novembre 2023, come da piano periodico di esercitazioni con Rfi, si è svolta una simulazione al parco merci di Voltri. La manovra, che ha coinvolto diversi enti, simulava il rilascio di una sostanza tossica da una ferro cisterna, con il conseguente malessere del macchinista e una presunta frattura a un arto inferiore di un operaio, che ha simulato il tentativo di mettersi in salvo.

I vigili del fuoco hanno monitorato l'area con gli strumenti e, protette le vie respiratorie con gli apparati di respirazione chiamati autoprotettori, hanno raggiunto gli infortunati e li hanno tratti in salvo. Successivamente sono stati condotti alle ambulanze. Le attività non hanno avuto alcuna ripercussione sulla circolazione dei treni.

All'esercitazione hanno partecipato la prefettura di Genova, che ha simulato l'attivazione del centro di coordinamento dei soccorsi, Rete Ferroviaria Italiana, Mercitalia Rail, FS Security, impresa ferroviaria Fuori Muro, Nue 112, Soccorso Sanitario 118, Compartimento della Polizia Ferroviaria Liguria, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale, Capitaneria di Porto di Genova, PSA di Genova Pra', Security Terminal di Psa e Arpal.

L'esercitazione ha contribuito a verificare il piano di emergenza generale, le procedure e la formazione del personale coinvolto per un'efficace gestione delle emergenze. Rientra tra le iniziative periodiche volte a monitorare anche l'efficacia dei flussi comunicativi e della catena di coordinamento, nonché la prontezza degli interventi, favorendo per gli enti coinvolti la conoscenza dell'infrastruttura e le relative modalità di accesso alla sede ferroviaria ubicata in ambito portuale. Il tutto per incrementare gli standard di sicurezza e garantire la miglior tutela delle persone, dei beni e dell'ambiente circostante.