VIDEO | La volpe 'modella' si mette in posa e fissa l'obiettivo

Gli studenti di Fototrappolaggio Liguria lo definiscono "uno dei più bei video realizzati per ora nel 2023": una bellissima volpe si lascia immortalare dalla fotorappola per poi proseguire sul sentiero. Pochi secondi ma una grande emozione per gli osservatori che si sono ritrovati nella memoria del loro apparecchio un video di questo maestoso animale a distanza ravvicinata.

La volpe, come una vera "modella" a quattro zampe, resta ferma e fissa a lungo l'obiettivo con i suoi occhioni, prima di inoltrarsi nel bosco, nel Parco dell'Antola.

"Il fototrappolaggio ci regala sempre grandi emozioni" concludono Simone Rutella e Gianfranco Dellacasa postando il filmato sul loro profilo Instagram.