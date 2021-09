VIDEO | Genova vista con gli occhi di un falco

L'animal trainer Davide Varruccio mostra il "volo d'attesa" su Genova del suo falco Brave.

"Il rapace sale su in volo a quote considerevoli e comincia a girare in cerchio con le ali spiegate e segue il suo falconiere", spiega Varruccio. "È difficile far sì che la poiana mantenga me come punto di riferimento senza distrarsi, ma Brave è molto brava".

Le immagini sono realizzate da una action cam, che l'addestratore ha imbragato al falco, e restituiscono una visione della città dall'alto spettacolare.