VIDEO | Il commovente saluto ai 4 vigili del fuoco, che vanno in pensione

È il momento degli abbracci e degli arrivederci al comando provinciale dei vigili del fuoco, dove lunedì 31 luglio 2023 le sirene spiegate dei mezzi hanno salutato l'ultimo giorno di servizio di quattro vigili del fuoco.

"Ci sono ruoli e momenti - si legge in un post del comando provinciale -. Ci sono uomini e traguardi. Ci sono uomini che sanno interpretare il ruolo che il nostro lavoro gli ha assegnato e lo hanno fatto con dedizione e serietà. Da domani, per raggiunti limiti di età, sono ben quattro i colleghi che diventeranno Vigili del Fuoco non più in servizio".

Il capo reparto, Nautico di Coperta, Marco Ramponi, dopo 33 anni, molti dei quali come specialista nautico, gli ultimi presso la sede nautica di Calata Gadda. Il capo reparto Franco Longo, nei vigili del fuoco dal 1991, che chiude la sua carriera nel ruolo di capo distaccamento di Bolzaneto.

Il capo reparto Claudio Borzone, vigile del fuoco permanente da più di 36 anni. Instancabile e dedicato al suo lavoro, come capo distaccamento di Genova Est, la nostra sede statisticamente più impegnata come interventi, e pioniere nella figura del Dos. Il direttore operazioni di spegnimento negli incendi boschivi, lavorando per l'affermazione di un nuovo ruolo importante e fondamentale.

E, in ultimo, il capo reparto Francesco Rosaspini. Vigile del fuoco permanente per più di 38 anni. Uomo di senso pratico e autorevolezza, ha svolto negli ultimi anni il delicato ruolo di capo servizio, colui intorno al quale ruota l'organizzazione giornaliera del turno di servizio. Ruolo vissuto con pienezza fino all'ultimo giorno con la firma sul foglio di servizio. "Un grazie da parte di tutti per il vostro impegno", concludono i colleghi.