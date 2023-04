VIDEO | Giochi e uova di Pasqua: i vigili del fuoco fanno visita ai bimbi del Gaslini

Una mattinata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza per i bambini ricoverati all'ospedale Gaslini di Genova, grazie ai vigili del fuoco che si sono recati in visita ai piccoli ricoverati per fare gli auguri, portando le tradizionali uova di Pasqua.

Non solo, i pompieri hanno anche animato la giornata organizzando diversi giochi al reparto neurochirurgia: in particolare i bambini, insieme a loro, hanno dovuto rompere un grosso uovo di cioccolato, per la gioia di grandi e piccini.