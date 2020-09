VIDEO | Zoagli, sfidano le onde nonostante il divieto. Il sindaco: «Irresponsabili»

Non sono bastati l'avviso di burrasca e la chiusura della passeggiata.

Due ragazzi a Zoagli hanno sfidato la mareggiata ma la loro bravata è stata ripresa in un video poi diffuso dal sindaco. Le immagini risalgono a venerdì 25 settembre.

«Ieri ho disposto la chiusura della passeggiata avendo ricevuto l'avviso di burrasca dalla capitaneria - srive Franco Rocca sui social - Alcune persone hanno deciso di non rispettare il divieto e si sono messi in grave pericolo».

E poi l'avvertimento: «Il video che allego non va visto come una cosa divertente ma come un chiaro monito verso comportamenti irresponsabili».