Le auto che scorrono verso levante, poi improvvisamente lo schianto: queste sono le terribili immagini delle telecamere di sicurezza del Comune, diventate virali, dell'incidente di oggi, verso le 5,30 del mattino, sulla sopraelevata.

Un ferito, il conducente dell'auto, è stato stato portato in codice rosso all'ospedale Galliera, ma non sarebbe in pericolo di vita.

