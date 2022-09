VIDEO | Politiche 2022, a Genova un tutorial per assistere da remoto i seggi

In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 il Comune di Genova ha realizzato un tutorial per supportare da remoto i presidenti e i componenti di seggio durante le operazioni elettorali (https://bit.ly/3RMIs9k).

Il video del Comune è disponibile anche sopra questo articolo.

Inoltre, l'amministrazione ha predisposto un’assistenza a distanza ad hoc per i neopresidenti di seggio. Con la collaborazione di alcuni presidenti giovani, ma esperti e che hanno fatto parte anche della Commissione Elettorale Centrale, presieduta da un magistrato del Tribunale di Genova, è stato realizzato un video della durata di circa 25 minuti facilmente accessibile ai componenti di seggio anche tramite smartphone.

"Durante le scorse elezioni amministrative – afferma l’assessore ai Servizi civici e all’Informatica del Comune di Genova – ci sono verificati, a Genova come altrove, problematiche legate non solo all’alto numero di defezioni, ma anche alla scarsa preparazione di presidenti e scrutatori chiamati all’ultimo minuto in sostituzione delle defezioni. Per questa tornata elettorale vogliamo evitare che ciò si verifichi e che le operazioni di voto di svolgano in maniera serena e per questo abbiamo pensato a questo strumento a supporto di presidenti e scrutatori. Voglio però ricordare una cosa: essere nominati presidenti e scrutatori comporta importanti responsabilità perché è grazie a essi che la complessa macchina elettorale può funzionare, e sono loro la garanzia di esercitare il loro diritto in maniera leale e corretta. Per questo ringrazio non solo gli uffici per aver messo in piedi e a disposizione questo importante strumento di aiuto, ma voglio ringraziare anche presidenti e scrutatori che per il lavoro che si accingono a fare".

Il taglio è pragmatico e ha la finalità di guidare passo dopo passo i presidenti e componenti dei seggi nella sequenza delle principali operazioni da svolgere a garanzia del corretto funzionamento dei medesimi. Per mostrare e condividere la documentazione - verbali di sezione, tabelle di scrutinio - e i moduli/fonogrammi usati per le comunicazioni da e per il Comune e le sezioni elettorali, è stato utilizzato il materiale disponibile relativo alle ultime elezioni politiche, ma anonimizzato.

Per verificarne l’utilità e con l’obiettivo di migliorare il servizio, è prevista anche la somministrazione ai presidenti di seggio di una customer satisfaction.

Il tutorial si aggiunge quindi agli strumenti informativi tradizionali come libretto di istruzioni emesso dal ministero dell’Interno e pubblicato sia sul sito ministeriale, sia su quello del Comune e alle slide informative, sempre realizzate dal Comune di Genova. Durante tutta la durata delle operazioni stesse, in corso Torino sarà, come sempre, attivo il Centro Prime Notizie, composto da personale del Comune esperto in materia, per rispondere a eventuali richieste o dubbi dei presidenti di seggio e per comunicare con la Prefettura di Genova, punto di riferimento e trait d’union con il ministero dell’Interno.

Tutte le informazioni relative alle prossime elezioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Genova: all’home page si trova infatti lo speciale elezioni politiche 2022, basta cliccare e scegliere la sezione di interesse.

Il tutorial si trova nella sezione indicazioni per presidenti di seggio, scrutatori, rappresentanti di lista.