VIDEO | Dal Morandi al San Giorgio: due anni di lavori in time-lapse

Oltre 260.000 foto e 200 ore video per documentare in timelapse la storia della costruzione del nuovo viadotto San Giorgio. È il monumentale lavoro portato avanti dalla società di produzione audiovisiva genovese Video Voyagers di Furio Bruzzone e Ugo Nuzzo, realizzato in collaborazione con Alberto Fanelli, milanese, e dedicato a Paolo Micai, professionista che fortemente credeva nel progetto, scomparso a causa del coronavirus.

Al progetto è stato dedicato il documento-film “Il nuovo Ponte di Genova: orgoglio italiano”, in onda sul canale Focus della Rete Mediaset in prima serata lunedì 3 agosto alle 21,15 e in replica domenica 9 agosto alle 15 e venerdì 14 agosto alle 2,00 e alle 10,45.

Lo speciale condotto da Luigi Bignami è prodotto da Video Voyagers: il racconto parte dalla costruzione del ponte Morandi fino al suo catastrofico crollo, e segue ininterrottamente tutte le fasi successive: dallo smantellamento del vecchio Viadotto alla progettazione e costruzione del nuovo ponte ideato da Renzo Piano. Nel filmato sono intervistate tutte le maestranze che hanno collaborato alla sua realizzazione in tempi record.