VIDEO | Immigrazione, Salvini in prefettura: "Difendersi con ogni mezzo"

Dopo essere salito sul palco dell'inaugurazione del Salone Nautico il vicepremier ha avuto un incontro in prefettura con Autostrade per fare il punto sui cantieri in Liguria. La giornata non poteve essere più emblematica con la viabilità completamente bloccata sia in A10 dove prima si è rovesciato un camion che trasportava gpl e poi si è incastrato un tir in galleria all'altezza di Pegli, ma anche per la chiusura di corso Marconi alla Foce, su una arteria cittadina principale, proprio per la kermesse nautica.

A margine del tavolo, Salvini ha concesso due battute alla stampa sul tema immigrazione: “A Lampedusa l’Italia è lasciata totalmente da sola e quando sei lasciato da solo devi attrezzarti per difenderti con ogni mezzo democraticamente necessario. Navi comprese.

Idem al Brennero, l’Europa si volta dall’altra parte, permette l’arrivo di immigrati dal Nord Africa e permette la chiusura dei carichi di frontiera agli austriaci. Cose accettabili.

Sarò presto con le categorie produttive al Brennero perché a mali estremi estremi rimedi.

Bisogna utilizzare tutti i mezzi necessari che la tecnologia mette a disposizione per sbloccare questo flusso che è gestito dai criminali.

Un flusso organizzato dai criminali. Il traffico di esseri umani comporta l’acquisto di armi, di droga con la collaborazione di alcune associazioni private finanziate da alcuni paesi stranieri. Questo è quello che sta accadendo e quindi sono convinto che il governo farà tutto il necessario per bloccare questi ingressi”.