VIDEO | La telecamera va sott'acqua per divertire i pazienti del Gaslini

Riprese sottomarine in diretta per i pazienti dell’Istituto pediatrico

Sott'acqua con la telecamera per i pazienti del Gaslini. La guardia costiera, in collaborazione con l'associazione il Porto dei piccoli, ha ripreso i fondali sottomarini per farli vedere in diretta ai bambini ricoverati all'Istituto pediatrico di Sturla.

L'evento si è svolto sabato scorso con una dimostrazione da parte del 5° Nucleo subacquei della Guardia Costiera: i sommozzatori hanno organizzato attività per i bambini sul tema della collaborazione e realizzato riprese sott’acqua in collegamento diretto con la superficie per rendere i piccoli pazienti protagonisti delle avventure subacquee.

"Esplorare il mondo sottomarino affidandoci alla guida esperta dei sommozzatori della Capitaneria è un’esperienza bellissima per i nostri bambini", ha detto Gloria Camurati, fondatrice e Direttore Generale dell’Associazione Il Porto dei piccoli. "Siamo molto orgogliosi del legame così importante che abbiamo con la Guardia Costiera che, costantemente, ci permette di creare occasioni uniche per far vivere ai nostri bambini esperienze nuove e arricchenti".

La mattinata rientrava nel progetto Let’s go to the beach che, tre volte a settimana, propone attività ludico-didattiche sulla spiaggia ed eventi speciali a misura di bambino

"Essere al baluardo della sanità dei bambini in italia e vedere che coloro che si adoperano per la cura dei bambini si occupano anche di allontanarli dalla malattia per un momento, attraverso il lavoro del Porto dei piccoli, sono ore splendide e di respiro - commenta l’Assessore Simona Ferro, Assessore allo Sport, Pari Opportunità, Tutela e valorizzazione dell’Infanzia della Regione Liguria - portarli ad una situazione del tutto normale grazie al contatto col mare che per noi liguri è uno degli elementi principali, è un lavoro importante. Un grandissimo ringraziamento al Gaslini, a tutti gli operatori del Porto dei piccoli e alla Guardia Costiera che si è gentilmente offerta di concedere il proprio tempo per una causa splendida, far passare ai bambini le loro ore migliori che sono quelle dedicate al gioco".

Si rinnova così la collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto che, da oltre un decennio, sostiene le iniziative dell'Associazione a favore dei bambini in cura al Gaslini. "Gli eventi con Il Porto dei piccoli per noi sono molto importanti >> dichiara Alessadro Felice, Tenente di Vascello del 5° Nucleo Sub << ci danno modo di far capire non soltanto all’utenza comune ma anche ai bambini quanto sia importante la collaborazione in gruppo. Essere qua oggi è un onore e una grande emozione".

