VIDEO | Picnic di Pasquetta, la denuncia: "Ancora auto sui prati"

Dopo la polemica sollevata ieri, continuano a contarsi i casi delle persone che hanno deciso di fare un picnic sui prati anche oggi, per la giornata di Pasquetta, ma senza neanche la gioia di una camminata in mezzo al verde. Infatti sono stati nuovamente notati visitatori indisciplinati che per il loro pranzo di lunedì hanno deciso di andare sui prati direttamente con l'auto, parcheggiandola sull'erba e banchettando subito accanto.

Il fatto è stato nuovamente denunciato da Davide Pesce, guida mtb di Monte Gazzo Outdoor, che ha ripreso la situazione con il suo drone ai Fortini del Monte Gazzo. "Ancora oggi auto sui prati nonostante la denuncia fatta ieri - dice a Genovatoday Pesce, che è pilota Uas (Drone) con regolare patente di volo Enac -. Il problema sarà anche recuperare i rifiuti dai prati siccome non è di competenza di Amiu non essendo carrabile. Sarebbe bene farlo presente al municipio, non si può sempre e solo contare sul volontariato. Noi dell'associazione in modo del tutto volontario ci prestiamo a pulire e tenere in ordine la rete escursionistica genovese e poi questa gente calpesta tutto con le auto! Servono sanzioni".

Le sanzioni per questo tipo di effrazione possono variare da 30 a centinaia di euro e, se la zona rientra in area parco, può scattare la denuncia penale da parte dei carabinieri della forestale.