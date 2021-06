VIDEO | "Pierluca", il trailer doppiato dai Pirati dei Caruggi è esilarante

Il protagonista diventa Pierluca, milanese in vacanza

"Luca" è diventato "Pierluca" e il bambino per metà creatura marina è diventato un piccolo milanese in vacanza in Liguria. Le battute ovviamente si sprecano, ed è proprio questo d'altronde l'obiettivo dei Pirati dei Caruggi che hanno doppiato il trailer dell'ultimo film Disney Pixar.

Enrique Balbontin, Andrea Ceccon, Alessandro Bianchi e Fabrizio Casalino hanno così mostrato sui social la loro personalissima versione del film. "Arriva l'estate, e con l'estate in Liguria arrivano anche i turisti" dice la voce fuori campo all'inizio, e subito Pierluca: "Uè, ce l'avete il wi-fi?". I bambini liguri ovviamente lo prendono in giro dicendogli: "Ciao Milano!". E poi arriva la bambina con il carretto: "Ma andiamo a Santa con il carretto?" chiede lui. "Se prendiamo l'autostrada arriviamo domani" risponde lei.

C'è spazio ovviamente anche per la proverbiale "accoglienza ligure" con il ristoratore che serve cefali dall'aspetto inquietante e il gatto che dice "Non prendiamo Bancomat".

Insomma, ce la farà il giovane Pierluca a pronunciare correttamente "Me ne batto o belin in sci schêuggi?".