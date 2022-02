VIDEO | Bloccata in coda, si laurea in autostrada via smartphone

Esperienza surreale per una studentessa piemontese iscritta al corso di laurea in Sociologia dell'Università di Genova. La 23enne, è rimasta bloccata nell'ingorgo di ieri mattina sull'A26 e dopo ore di coda il suo professore, Luca Sabatini, ha avuto lintuizione: "Colleghiamoci in video".

Così Elisa Santacroce ha discusso la sua tesi a bordo dell'auto del fidanzato alla guida e in compagnia di mamma, papà e un'amica seduti sui sedili posteriori. Una sessione a "porte chiuse" quella di Elisa che ha concesso a Genova Today il video della situazione chiedendo di pubblicarlo senza audio.

Dopo essere proclamata dottoressa in Scienze sociale, la ragazza e i suoi familiari hanno raggiunto via Balbi dove Elisa ha potuto salutare il suo prof, ricevere le congratulazioni e farsi le foto di rito con fiori e coroncina d'alloro.