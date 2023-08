VIDEO | La Barbie doppiata in genovese balla sulle note di Trilli e Buio Pesto

Non poteva mancare il tormentone del momento nell'elenco dei doppiaggi di Guido Gargioni: Barbie.

Il creator genovese ha così preso il trailer del film di Greta Gerwig e lo ha rielaborato a modo suo: nella versione 'local' Barbie canta e balla sulle note di canzoni ben note ai liguri, e così "Dance the night" di Dua Lipa, nella scena del party a casa della bambola, viene sostituita da "Belin" dei Buio Pesto, e "Closer to fine" delle Indigo Girls diventa "Olidin Olidena" dei Trilli.

Ovviamente, come nel film, Barbie si ritrova in auto a sorpresa Ken, che però questa volta è deciso a seguirla per risolvere un problema "anatomico" a Rapallo: "Da lì - spiega in dialetto - prendo un autobus che mi porta a Gattorna e lì ci sono i negozi di giocattoli che magari mi aiutano".