VIDEO | Fridays for Future, cori, striscioni e colori per 300 giovani attivisti

Erano circa 300 i ragazzi scesi in piazza oggi a Genova nell'ambito del corteo di Fridays for Future. Lo sciopero globale per il clima ha così coinvolto anche il capoluogo ligure, con la manifestazione partita in mattinata da Principe e conclusasi verso l'ora di pranzo in piazza De Ferrari, toccando via Balbi, largo Zecca, piazza Corvetto e via Roma.

Tanti gli strisiconi colorati, i cartelli, i cori e il grande mappamondo arrivato fino in piazza De Ferrari.

Tra le scritte dei cartelloni, "Vita senz'auto vita felice", "Città per persone, non per auto", "Cambiamo il sistema non il clima", "Change Genova not climate change", "Giustizia climatica e giustizia sociale", "Voglio del verde tutto intorno", "Fermi contro il disagio sociale e ambientale", "Save the planet, save our home" e altre.