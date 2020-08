VIDEO | A bordo delle Frecce Tricolori sul nuovo ponte di Genova

«Un tricolore in segno di unità e rinascita quello lasciato dai velivoli MB.339PAN della formazione delle Frecce Tricolori, Pattuglia Acrobatica dell'AeronauticaMilitare, che oggi hanno sorvolato la città di Genova per l'inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio. Un momento magico per suggellare una giornata così significativa per questa città che, dopo aver curato le proprie ferite, è finalmente pronta a ripartire».

Con queste parole l'Aeronautica Militare ha pubbicato il video del passaggio delle Frecce Tricolori sul nuovo ponte di Genova; la visuale è quella di uno dei piloti che ha sorvolato il viadotto lunedì sera.