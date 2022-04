VIDEO | Festa della Festa della Bandiera, Bucci: “Costi alti? Noi i soldi li spendiamo”

“Una cosa è certa: noi i soldi li spendiamo e li abbiamo spesi in questi ultimi cinque anni per la città, almeno il doppio di quanti ne hanno speso prima. Questo vuol dire prima di tutto capacità di trovarli e poi di spenderli; queste due cose non sono banali”.

Così il sindaco Marco Bucci alla presentazione della Festa della Bandiera in risposta alla polemica sollevata sui costi della celebrazione: 200mila euro spesi dal Comune. “É uno dei problemi grossi del Pnrr ovvero la capacità di saper spendere; noi siamo capaci a farlo tanto è vero che Genova ha preso più soldi di Milano. I buoni amministratori devono essere capaci a trovare i fondi e a saperli spendere”.

Costi coperti anche dagli sponsor che potranno “adottare” una bandiera: “I soldi che diciamo sono stati spesi in realtà molti vengono anche dagli sponsor che è giusto che collaborino e che ci sia questa possibilità per le aziende di darsi da fare per associare il proprio nome azienda ad una festa cosi importante come quella della Bandiera”.