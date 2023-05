VIDEO | Depositi chimici, cittadini in piazza: "Il centro ovest ha già dato"

I cittadini scendono in piazza per protestare contro il trasferimento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia dopo la mancata autorizzazione del Comune allo svolgimento del consiglio municipale davanti a palazzo San Giorgio, sede di Autorità portuale. In cinquecento, nel pomeriggio di venerdì 12 maggio, hanno risposto alla chiamata del presidente del Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, radunandosi di fronte al luogo in cui storicamente vengono prese le decisioni che riguardano il porto in città.

Leggi tutto l'articolo