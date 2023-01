VIDEO | Il discorso di Capodanno di Bucci: "Sopportate i cantieri, diventeremo città internazionale"

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha inviato un videomessaggio di auguri ai genovesi. Ha tracciato un bilancio del 2022 appena concluso e ha presentato progetti e ambizioni per il 2023.

"Nel 2022 sono successe anche tante cose non belle che vorremmo che migliorassero nel 2023. Dalla guerra in Ucraina ai rincari, faremo il possibile, per quanto nelle nostre possibilità". Così ha iniziato il suo discorso il sindaco di Genova, che poi si è concentrato sui ricordi piacevoli: "Ci tengo a ringraziare i genovesi per la fiducia alle ultime elezioni, ricordo poi tante cose belle nel campo dell'arte, da Rubens a Superbarocco, nelle infrastrutture e nelle cose che siamo riusciti a costruire e terminare e nei finanziamenti che sono arrivati per la nostra città: 6 miliardi di euro da investire".

"Siamo una città in crescita come abitanti e posti di lavoro - ha detto Bucci - e vogliamo proseguire sulla strada intrapresa. Nel 2023 ci aspettiamo di poter cominciare i cantieri per tutte queste infrastrutture, grazie a questi 6 miliardi faremo diventare Genova una città internazionale, dove è bello vivere, abitare, lavorare e trascorrere il tempo libero. Una città capace di attirare le persone. Faremo la diga, il terzo valico e un trasporto pubblico completamente ecosostenibile con la prospettiva di renderlo totalmente gratuito nei prossimi anni".

"Chiedo ai genovesi di sopportare tutti i cantieri che apriremo - ha concluso il sindaco - sicuramente procureranno alcuni disagi, ma i genovesi sanno che in questo modo avremo un futuro migliore, l'obiettivo è una città internazionale per noi e i nostri figli, per i prossimi 10, 20 o 30 anni".