VIDEO | Guido Gargioni e la parodia di Blanco a Sanremo: "Ma cöse l'imbelina?"

Una serata ricca di imprevisti, quella del Festival di Sanremo in cui Blanco ha letteralmente devastato le rose sul palco dell'Ariston: non poteva non arrivare la parodia del doppiatore genovese Guido Gargioni, che sui suoi canali social ha riletto la prima puntata della kermesse a modo suo e il risultato è come sempre esilarante.

Alternando italiano e zeneise, Gargioni fa annunciare ad Amadeus una canzone nuova: "Disfo tutte le cose" di Franco. E mentre Blanco prende a calci i fiori e rovescia le cassette, Mattarella si lascia sfuggire: "Ma cöse l'imbelina? E mi non so cöse dì".

Dopo la performance e l'invito di Amadeus - sempre doppiato da Gargioni - a "sparire e non tornare più", arriva sul palco Chiara Ferragni con il suo monologo: "Ciao mamma, ciao a tutti i miei parenti. 'Mangi?' a me mia nonna lo chiede sempre, 'ho fatto i ravioli alla genovese e se non li vuoi li darò al cane'". A questo punto l'applauso di Mattarella e la risposta in genovese: "Belin che nonna, vorrei conoscerla!".

(foto di copertina Ansa)